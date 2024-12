Calciomercato.it - Carlos Augusto e Thuram: l’Inter risponde ad Atalanta e Napoli

Leggi su Calciomercato.it

La squadra di Inzaghi tiene il passo dibattendo il Como: gol tutti nel secondo tempoDi misura e con un po’ di sofferenza, mabatte il Como e resta in scia dell’e del. I nerazzurri ringraziano, bomber improvvisato, e portano a casa tre punti preziosi dopo una partita equilibrata.ad(LaPresse) – Calciomercato.itIl primo tempo non offre grandi occasioni da gol.fa la partita, il Como difende con ordine ma fatica a ripartire. I nerazzurri non riescono con continuità a sfondare il muro lariano, ma hanno una grande opportunità poco dopo la mezz’ora: è Dumfries, servito da Mkhitaryan, a sparare alto da buona posizione. Pochi minuti dopo tocca a Dimarco andare vicino al vantaggio: conclusione parata da Reina con Barella – tutto solo al centro dell’area – che invocava il pallone.