Ilfattoquotidiano.it - Blake Lively denuncia Justin Baldoni per molestie sessuali sul set del film “It ends with us” e accusa: “Ha ingaggiato una pr per distruggere la mia reputazione”

adesso non è più sola. Lacontro, il co-protagonista (e co-produttore) del suo ultimo, “Siamo Noi a Dire Basta”, oggi ha raccolto anche il sostegno e la solidarietà di attrici come Alexis Bielle, America Ferrera e Amber Tamblyn. A loro si è unita persino l’autrice del racconto dal quale è tratta la pellicola, Coleen Hoover, che ha descrittocome una donna “onesta, gentile, capace di sostenere gli altri e paziente”. Lo scorso fine settimana i legali dell’attrice americana hanno presentato unaformale,ndodie di aver architettato una dura campagna diffamatoria nei suoi confronti sui social media. “la sua”: sarebbe stata questa la volontà dell’attore che si sarebbe rivolto a PR esperti di gestione di situazioni di crisi per raggiungere il suo obiettivo.