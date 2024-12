Golssip.it - Berrettini: “Ad un certo punto giocavo perché dovevo. Il tennis ti insegna…”

Da Wimbledon 2021 alla Davis 2024: la parabola di Matteoche, tra picchi e tonfi, ha saputo rialzarsi e risalire meticolosamente. Il 2024 porta la firma di tre titoli ATP e della Coppa Davis, sollevata da protagonista, insieme a Jannik Sinner., dopo esser stato in passato n° 6 al mondo, comincia l’anno al numero 154 della classifica ATP, lo chiude al 34° posto, dimostrando che credere in sé stessi, contro ogni difficoltà, è il dono più grande che possiamo ricevere. Ilta romano è l’ospite del secondo episodio della nona puntata di Federico Buffa Talks, la Produzione Originale firmata Sky Sport, con Federico Buffa e il direttore Federico Ferri, in onda da venerdì 27 dicembre alle 19 e alle 23.15 su Sky Sport Uno, alle 21 su Sky Sporte in streaming su NOW.