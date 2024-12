Sport.quotidiano.net - Basket, in serie C un discontinuo CUS Pisa sfiora nel finale il colpaccio con Valdisieve

, 22 dicembre 2024 – Ad un Cosmocare CUS, partito in lieve vantaggio, poi sempre sotto anche di 22 punti, non sono bastate 13 triple ed unarrembante per uscire con la vittoria dal parquet del, che ha mantenuto alla fine il minimo vantaggio (84-83). Gli universitari, su uno tra i campi più difficili dellaC, terminano comunque l’anno in crescendo, facendo sperare in un avvio del 2025 migliore. LA CRONACA – Privo di Cecconi, parte subito forte il CUS, sceso in campo con Ciano, Burgalassi, Spagnolli, Carpitelli e Quarta: 4-8 dopo 5’, ma l’uscita dopo il secondo fallo di Carpitelli consente ai locali di portarsi sul 13-9 ed è una tripla di Ciano a riportare sotto(13-12), prima che il quarto si chiuda sul 15-12. Nel secondo parziale una bomba di Cosci risponde a Piccini, quindiva in fuga (26-15) e sono Giannelli e Ciano dall’arco, con uno e due tiri, a riportare sotto gli universitari (27-26), che cedono qualche punto prima del riposo (38-32).