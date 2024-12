Iltempo.it - Alpinisti bloccati, stop alle ricerche: "Condizioni meteo proibitive"

Il quadrorologico è in netto peggioramento in gran parte delle regioni italiane e lesul Gran Sasso, caratterizzate da accumuli di neve fresca e da forti raffiche di vento, hanno impedito ai soccorritori di raggiungere i due escursionistida ieri pomeriggio in un canalone a quota 2.700 metri. "Lesono in peggioramento", ha fatto sapere il soccorso alpino e speleologico dell'Abruzzo. "Si ritenterà un avvicinamento non appena sarà possibile far operare i soccorritori indi sicurezza", ha aggiunto. Dopo un primo contatto telefonico, nel quale i due escursionisti hanno lanciato l'allarme, si sono persi i collegamenti. Ieri una ventina di soccorritori a piedi ha raggiunto il rifugio Duca Degli Abruzzi (2.400 metri). Le continue e avverserologiche continuano però a impedire al soccorso alpino eFiamme gidi avanzare.