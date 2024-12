Dilei.it - Alba Parietti, la casa in montagna tra arredamento barocco e dettagli animalier

Leggi su Dilei.it

Natale è alle porte e i più fortunati possono già godersi il relax tanto atteso dopo un anno di impegni ed emozioni.sembra pronta a prendersi del tempo per sé, condividendolo con il compagno Fabio Adami.La conduttrice e opinionista, infatti, già da qualche giorno è impegnata a trascorrere un periodo di riposo e divertimento a Courmayeur, la rinomata località montana della Valle d’Aosta dove da anni ama rifugiarsi durante le festività. Qui, nella sua splendidadallo stile, trova ogni anno il suo angolo di pace e relaxLaindiLe vacanze natalizie hanno qualcosa di magico, e cosa c’è di meglio se non trascorrerle in una località da sogno insieme alle persone che amiamo? Lo sa bene, che ha scelto di passare gli ultimi giorni del 2024 nella suadi Courmayeur: una bellissima dimora incastonata tra le montagne valdostane che la conduttrice ha mostrato ai suoi follower con una serie di scatti pubblicati sui social.