Acli, Chelli ai vertici nazionali

La grossetana Francesca(nella foto) è entrata a far parte del Consiglio nazionale e del Coordinamento Donne delle. Francescaè dipendente dell’Service di Grosseto con sede in viale Manetti, dove dal 2012 svolge la sua attività nel Caf. Inoltre è la responsabile provinciale dello Sviluppo associativo intrattenendo i rapporti con i circoli sia a livello fiscale che a livello organizzativo. "L’elezione nel Consiglio nazionale – dice Francesca– è per me un onore e una grande responsabilità, in particolare in questo anno in cui si festeggiano gli 80 anni dalla nascita delle, e in questo ruolo metterò tutto il mio impegno al servizio dell’associazione". Michele Casalini