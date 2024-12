Cityrumors.it - ?“Pronti a vivere sulla Luna”, il progetto può ospitare fino a 10.000 persone

Leggi su Cityrumors.it

La sfida allaè ufficialmente iniziata. Ecco ilper un habitat con gravità artificiale per la vita nello spazioPotremmo essere a una svolta nella storia dell’umanità. Meglio cominciare a preparare le valigie, perchéa quanto pare non è più solo un’utopia. A lavorare su questosono stati l’Università di Kyoto e Kajima Corporation, cioè una delle più importanti aziende edili del Giappone.?“”, ilpuòa 10.000(Screenshot YouTube) – CityrumorsL’obiettivo è realizzare un habitatre capace di generare gravità artificiale. Quest’ultima d’altronde è un elemento cruciale per garantire la sopravvivenza umana nello spazio. Per riuscirci sarà utilizzato il “Neor Glass”. Si tratta nello specifico di una struttura dalla forma paraboloide che sfrutta la rotazione per creare gravità artificiale.