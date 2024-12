Superguidatv.it - Tradimento, anticipazioni puntata di stasera, 22 dicembre: Oylum processata con l’accusa di omicidio

– domenica 22– la soap turca(Aldatmak) si presenta al suo quarto appuntamento con i fans. Cosa ci riservano i tre episodi del serial turco con Vahide Perçin in ondadalle 21:31 fino a mezzanotte circa su Canale 5?: le bugie di TarikTarik dirà a Oltan che Ozan ha investito il suo denaro in un fondo in Corea e gli spiegherà che non potrà toccarlo ancora per due settimane.Sia Oltan che Tolga capiranno subito che il ragazzo starà raccontando loro solo delle bugie, e saranno determinati a scoprire come stanno veramente le cose e che fine abbia fatto il milione di dollari che l’uomo aveva consegnato al figlio.Nazan contro Tarik nei prossimi episodiNazan vedrà Tarik insieme a Yusim nel balcone di casa e correrà da Güzide per raccontarle cosa avrà scoperto.