jacobone milan motore ok ma manca la scintilla e l organigramma…

Jacobone, giornalista, ha rilasciato un'intervista esclusiva al nostro Stefano Bressi. Ecco, quindi, l'intervista completa Pianetamilan.it - Jacobone: “Milan, motore ok ma manca la scintilla. E l’organigramma…” Leggi su Pianetamilan.it Alessandro, giornalista, ha rilasciato un'intervista esclusiva al nostro Stefano Bressi. Ecco, quindi, l'intervista completa

Capello: «Paratici al Milan sarebbe il motore di tutte le decisioni, ma a quel punto, Ibra cosa farebbe?» - Fabio Capello parla del Milan sulle pagine della Gazzetta dello Sport e lo fa partendo dai suoi dubbi «È difficile capire cosa voglia fare come club. Chi decide cosa? Per esempio, io in questa stagione non ho compreso a fondo il ruolo di Ibrahimovic. Ora che si vuole fare? Leggo della volontà di aggiungere un direttore sportivo. Bene, ma con quali compiti e poteri? Io sono sempre stato abituato una società con posizioni chiare e definite all’interno di un organigramma: un presidente che stanzia il budget, un amministratore delegato o direttore generale che fa rispettare i conti e dà la ... 🔗ilnapolista.it

