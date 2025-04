Sharaa deve cacciare i palestinesi se vuole la fine delle sanzioni

fine della presenza in Siria di varie organizzazioni palestinesi, politiche e armate, di sinistra e islamiste, tra le otto richieste da soddisfare che la funzionaria statunitense Natasha . Sharaa deve cacciare i palestinesi se vuole la fine delle sanzioni il manifesto. Cms.ilmanifesto.it - Sharaa deve cacciare i palestinesi se vuole la fine delle sanzioni Leggi su Cms.ilmanifesto.it C’è anche ladella presenza in Siria di varie organizzazioni, politiche e armate, di sinistra e islamiste, tra le otto richieste da soddisfare che la funzionaria statunitense Natasha .selail manifesto.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Israele si prepara a cacciare i palestinesi da Gaza, ma il piano di Trump è un azzardo - Allo choc della comunità internazionale, e forse dello stesso entourage del presidente, si contrappone l'entusiasmo del governo israeliano per la proposta di Trump di prendere il controllo di Gaza, occuparsi della "bonifica" e della ricostruzione e di trasformarla in una riviera. Un polo... 🔗europa.today.it

«Cacciare i palestinesi da Gaza è pulizia etnica. Ma Trump non ci riuscirà» - Nomi Bar-Yaacov, avvocata e negoziatrice internazionale che lavora per il Geneva Centre for Security Policy, dice che l’idea di trasferire da Gaza gli abitanti è «l’illegalità al potere». L’idea di Donald Trump è «un orrendo modo, da businessman , di gestire la politica estera: ossia spargere caos da uomo più potente e onnipotente del mondo, per poi vedere cosa può ottenere in cambio. Trump è un maestro della provocazione: questo è il suo modus operandi. 🔗open.online

Beautiful Anticipazioni Puntata del 20 marzo 2025: Deacon deve cacciare Sheila ma l'attrazione tra loro è incontrollabile - Scopriamo insieme cosa ci aspetta nella puntata di Beautiful in onda il 20 marzo 2025 su Canale5. Le anticipazioni ci rivelano che Deacon confesserà a Sheila tutte le sue paure e le rivelerà di volersi allontanare da lei per paura di perdere per sempre, e di nuovo, Hope e Brooke. Riusciranno i due innamorati a dirsi addio? 🔗comingsoon.it

Su questo argomento da altre fonti

Siria, esecuzioni sommarie e barili-bomba. Al-Sharaa: “Daremo la caccia ai ‘residui’ di Al-Assad” - L’Onu: Israele sta distruggendo 16 case a Tulkarem, in Cisgiordania; Trump fa sul serio: I palestinesi non potranno più tornare a Gaza. E Hamas risponde con le maniere forti. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Siria, esecuzioni sommarie e barili-bomba. Al-Sharaa: “Daremo la caccia ai ‘residui’ di Al-Assad” - Demolizioni sono in corso anche a Jenin e Nur Shams, sempre in Cisgiordania, mentre a migliaia di palestinesi è impedito di tornare nelle loro case. Siria, Al-Sharaa: “Daremo la caccia ai ... 🔗msn.com