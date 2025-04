Addio a Papa Francesco l' evento simbolico che diventa Storia | l' editoriale del direttore Roberto Napoletano

Papa Francesco il colpo d?occhio tra i potenti della terra davanti e una folla infinita alle spalle mi è rimasto dentro. Sarà la Storia nel suo. Ilmattino.it - Addio a Papa Francesco, l'evento simbolico che diventa Storia: l'editoriale del direttore Roberto Napoletano Leggi su Ilmattino.it In piazza San Pietro ai funerali diil colpo d?occhio tra i potenti della terra davanti e una folla infinita alle spalle mi è rimasto dentro. Sarà lanel suo.

Su altri siti se ne discute

LIVE Addio Papa Francesco, il calcio si ferma: rinviate tutte le partite. I messaggi dei club - La Lega Serie A ha ufficializzato il rinvio delle partite in programma dopo la morte di Papa Francesco: tutti i messaggi di cordoglio La morte di Papa Francesco sconvolge il mondo. Tutto, senza esclusione di nessun ambito. Compreso il calcio, ovviamente, che nel giorno di Pasquetta si ferma e rinvia tutte le partite in programma in queste ore, tra qui ben quattro partite di Serie A. Come già accaduto in passato alla scomparsa di Papa Giovanni Paolo II, anche stavolta il calcio si ferma e a confermarlo è stata la stessa Lega Serie A con un comunicato ufficiale. 🔗calciomercato.it

Addio a Francesco, in 400.000 ai funerali del Papa degli ultimi - ROMA (ITALPRESS) – Una folla sterminata, in 400.000 tra Piazza San Pietro e dintorni per dare l’ultimo saluto a Papa Francesco. La bara a terra, ai piedi dell’altare e sopra il libro dei Vangeli. “Papa Francesco ha toccato menti e cuori. Si è speso per gli ultimi della Terra. E’ stato un Papa tra la gente e voce contro la guerra” ha ricordato durante l’omelia il cardinale decano Giovanni Battista Re, che ha presieduto la cerimonia. 🔗unlimitednews.it

L'addio a Papa Francesco, 200mila fedeli a San Pietro. La diretta - AGI - Iniziate le esequie di Papa Francesco sul sagrato di San Pietro. Un lungo applauso ha accompagnato l'uscita del feretro dalla basilica. Sulla bara del Pontefice è stato posto il Vangelo aperto. Dopo i funerali, il corteo arriverà fino a Santa Maria Maggiore. 10:35 Duecentomila le persone alle esequie di Francesco In questo momento le competenti autorità informano che stanno partecipando ai funerali di Papa Francesco circa 200. 🔗agi.it

Ne parlano su altre fonti

L'addio a Francesco, 400 mila fedeli tra San Pietro e le vie di Roma. Lanci di rose al corteo - L'arciprete di Santa Maria Maggiore, Makrickas: Il Papa ha amato e servito la Chiesa fino all'ultimo respiro; Il popolo e i potenti, l'omelia di Re, gli applausi: i funerali di Francesco; Papa Francesco, anche il vescovo Corazza a concelebrare il funerale: “Dolore, ma anche serenità”; Papa Francesco, addio globale in una San Pietro gremita. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Funerali di papa Francesco: un addio affollato e commovente - Il funerale di papa Francesco ha rappresentato un momento di grande commozione e partecipazione. Le autorità vaticane hanno comunicato che oltre 250.000 persone si sono radunate per rendere omaggio al ... 🔗notizie.it

La sicurezza straordinaria per l'addio a Papa Francesco - Le esequie di Papa Francesco hanno rappresentato un momento cruciale per la Chiesa e per i fedeli di tutto il mondo. La piazza San Pietro, gremita di persone, ha accolto dignitari e cittadini in un’at ... 🔗notizie.it

Funerale Papa Francesco, le straordinarie immagini riprese dall'elicottero della polizia - Il cielo terso di Roma ha fatto da scenografia all’addio di Papa Francesco il 26 aprile, quando più di 400mila persone e leader da ogni continente hanno gremito piazza San Pietro per la Messa funebre ... 🔗informazione.it