Amici 2025 diretta sesta puntata del Serale | eliminazione rimandata alla prossima settimana

sesta puntata del Serale di sabato 26 aprile 2025Nuovo appuntamento con il Serale di Amici 2025 e qui su DavideMaggio.it torna il liveblogging del sabato sera, per seguire e aggiornare minuto per minuto tutto ciò che è accaduto nel corso della registrazione di giovedì (spoiler qui).A partire dalle 21.30 circa, Maria De Filippi conduce la sesta puntata, con la sfida tra le due ‘nuove’ squadre guidate dai professori e formate da:Zerbi-Celentano – Alessia, Antonia, Chiara, Daniele, Jacopo SolPettinelli-Lo – Francesco, Nicolò, TrigNOLa sfida è caratterizzata da tre manche, che decreteranno l’eliminato della serata. A giudicare le prove è sempre la giuria, composta da Amadeus, Elena D’Amario e Cristiano Malgioglio. La direzione artistica del Serale è affidata al coreografo Stéphane Jarny. Davidemaggio.it - Amici 2025, diretta sesta puntata del Serale: eliminazione rimandata alla prossima settimana Leggi su Davidemaggio.it Anticipazionideldi sabato 26 aprileNuovo appuntamento con ildie qui su DavideMaggio.it torna il liveblogging del sabato sera, per seguire e aggiornare minuto per minuto tutto ciò che è accaduto nel corso della registrazione di giovedì (spoiler qui).A partire dalle 21.30 circa, Maria De Filippi conduce la, con la sfida tra le due ‘nuove’ squadre guidate dai professori e formate da:Zerbi-Celentano – Alessia, Antonia, Chiara, Daniele, Jacopo SolPettinelli-Lo – Francesco, Nicolò, TrigNOLa sfida è caratterizzata da tre manche, che decreteranno l’eliminato della serata. A giudicare le prove è sempre la giuria, composta da Amadeus, Elena D’Amario e Cristiano Malgioglio. La direzione artistica delè affidata al coreografo Stéphane Jarny.

