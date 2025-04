Lampedusa in 700 nell’hotspot

Lampedusa quella di ieri è stata una giornata di sbarchi. A bordo di sette barconi sono arrivate 524 persone, che hanno portato le presenze nell'hotspot a 690 migranti.

