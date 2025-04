Antonella Clerici in onda con l’holter attaccato

Antonella Clerici più pacata del solito quella di oggi a E’ Sempre Mezzogiorno. Un po’ perché la morte di Papa Francesco ha inevitabilmente condizionato la settimana in TV, ma soprattutto perché la conduttrice va in onda con l’holter attaccato.Mi hanno messo l’holter per la pressione perché ho degli sbalzi pressori che vanno monitorati. E quindi ho tutto un ambaradan addosso, per cui se a un certo punto sentirete dei rumori. sono iocomunica la Clerici, abituata ormai a condividere anche le sue vicende personali nella casa del mezzogiorno di Rai 1. Lo fa anche per rassicurare il pubblico sulle sue condizioni:E’ un controllo. Controllatevi perché la pressione è importantissima.Essendo l’holter pressorio un esame diagnostico per monitorare la pressione arteriosa in maniera continuativa per 24 ore, va attaccato quando una persona svolge la sua attività regolarmente e non quando è a riposo. Davidemaggio.it - Antonella Clerici in onda con l’holter attaccato Leggi su Davidemaggio.it E’ unapiù pacata del solito quella di oggi a E’ Sempre Mezzogiorno. Un po’ perché la morte di Papa Francesco ha inevitabilmente condizionato la settimana in TV, ma soprattutto perché la conduttrice va incon.Mi hanno messoper la pressione perché ho degli sbalzi pressori che vanno monitorati. E quindi ho tutto un ambaradan addosso, per cui se a un certo punto sentirete dei rumori. sono iocomunica la, abituata ormai a condividere anche le sue vicende personali nella casa del mezzogiorno di Rai 1. Lo fa anche per rassicurare il pubblico sulle sue condizioni:E’ un controllo. Controllatevi perché la pressione è importantissima.Essendopressorio un esame diagnostico per monitorare la pressione arteriosa in maniera continuativa per 24 ore, vaquando una persona svolge la sua attività regolarmente e non quando è a riposo.

