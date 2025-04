centrato un ricco 51 al superenalotto vinti oltre 600mila euro

SuperEnalotto di oggi, sabato 26 aprile, un fortunato giocatore è riuscito ad azzeccare la formula del 5+1. Vale a dire che è riuscito a centrare cinque dei numeri della. Europa.today.it - Centrato un ricco "5+1" al SuperEnalotto: vinti oltre 600mila euro Leggi su Europa.today.it Non è il colpo che permette di sbancare il jackpot, ma è sicuramente una vincita che non lascia indifferenti. Nel concorso deldi oggi, sabato 26 aprile, un fortunato giocatore è riuscito ad azzeccare la formula del 5+1. Vale a dire che è riuscito a centrare cinque dei numeri della.

Su questo argomento da altre fonti

Settala, centrato un ricco “5+1” al SuperEnalotto da quasi 550mila euro - Nuova vincita fortunata per il SuperEnalotto nel 2025. Nell’estrazione di oggi, giovedì 13 marzo, un fortunato giocatore ha ottenuto un “5+1”, portandosi a casa una somma di oltre mezzo milione di euro: precisamente 549.623,41 euro. Il jackpot per il prossimo concorso arriva così a 85.600.000 euro. La vincita è stata registrata a Settala, un comune in provincia di Milano. Secondo quanto riportato da AgiPronews, la giocata fortunata è stata realizzata presso la “Tabaccheria – Ric. 🔗thesocialpost.it

Centrato un ricco "5+1" al SuperEnalotto da oltre 542mila euro - Seconda giocata fortunata del 2025 per il SuperEnalotto. Nell'estrazione di giovedì 20 febbraio, un giocatore ha centrato un ricco "5+1", aggiudicandosi più di mezzo milione di euro, 542.140,87 euro per la precisione. La vincita è stata registrata a Mirano, in provincia di Venezia. L'agenzia... 🔗europa.today.it

Centrato un ricco "5+1" al SuperEnalotto da oltre 550mila euro - Terza giocata fortunata del 2025 per il SuperEnalotto. Nell'estrazione di giovedì 6 marzo, un giocatore ha centrato un ricco "5+1", aggiudicandosi più di mezzo milione di euro, 550.392,57 euro per la precisione. La vincita è stata registrata a Lumezzane, in provincia di Brescia. L'agenzia... 🔗today.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Centrato un ricco 5+1 al SuperEnalotto da quasi 550mila euro; Lotto e Superenalotto, le estrazioni di oggi sabato 28 dicembre: i numeri vincenti; SuperEnalotto, Lotto, 10eLotto: le estrazioni di oggi martedì 7 gennaio; Superenalotto fortunato a Latina, vincita da oltre 40mila euro grazie a un 5. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Superenalotto: niente "6", centrato un "5+1" da oltre 607mila euro ad Azzano Decimo (PN) - Per riscuotere le vincite ci sono diverse modalità a seconda dell’importo e di come è stata effettuata la giocata Appuntamento del giovedì per il Lotto ed il 10eLotto. Al Lotto si può… Leggi ... 🔗informazione.it

SuperEnalotto, oggi centrato il 5+1 da oltre 522mila euro a Roma - Nell’estrazione di oggi 17 aprile 2025 centrato un 5+1 a Roma da oltre 522mila euro al Superenalotto. Realizzati anche sette 5 che portano a casa un montepremi di oltre 24mila euro a testa. 🔗fanpage.it