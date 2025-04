Record di italiani al terzo turno a Madrid Eliminati Novak Djokovic e Joao Fonseca

Madrid. Tanta Italia in campo e il bilancio è di tre vittorie e due sconfitte. Indubbiamente, il successo più importante è stato quello di Matteo Arnaldi che ha sconfitto l’ex n.1 del mondo Novak Djokovic col punteggio di 6-3 6-4. Un riscontro prestigioso per il ligure, che nel terzo turno giocherà contro il bosniaco Damir Dzumhur.Al terzo round ci saranno anche Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti. Il tennista romano è stato costretto agli straordinari per piegare l’americano Marcos Giron. Una prestazione sottotono di Matteo, che ha dovuto fare i conti anche con un problema al fianco sinistro (probabilmente addominali). Alla fine l’affermazione c’è stata sullo score di 6-7 (3) 7-6 (6) 6-1. Il prossimo avversario sarà Jack Draper (n. Oasport.it - Record di italiani al terzo turno a Madrid. Eliminati Novak Djokovic e Joao Fonseca Leggi su Oasport.it Calato il sipario su questa intensa giornata di incontri nel Masters1000 di. Tanta Italia in campo e il bilancio è di tre vittorie e due sconfitte. Indubbiamente, il successo più importante è stato quello di Matteo Arnaldi che ha sconfitto l’ex n.1 del mondocol punteggio di 6-3 6-4. Un riscontro prestigioso per il ligure, che nelgiocherà contro il bosniaco Damir Dzumhur.Alround ci saranno anche Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti. Il tennista romano è stato costretto agli straordinari per piegare l’americano Marcos Giron. Una prestazione sottotono di Matteo, che ha dovuto fare i conti anche con un problema al fianco sinistro (probabilmente addominali). Alla fine l’affermazione c’è stata sullo score di 6-7 (3) 7-6 (6) 6-1. Il prossimo avversario sarà Jack Draper (n.

