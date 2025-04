TrigNO si avvicina a Chiara mentre canta e le dà una carezza

TrigNO si avvicina a Chiara mentre canta durante l'esibizione per il ballottaggio e le dà una carezza: il gesto commuove tuttiL'articolo TrigNO si avvicina a Chiara mentre canta e le dà una carezza proviene da Novella 2000. Novella2000.it - TrigNO si avvicina a Chiara mentre canta e le dà una carezza Leggi su Novella2000.it sidurante l'esibizione per il ballottaggio e le dà una: il gesto commuove tuttiL'articolosie le dà unaproviene da Novella 2000.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Sabato 26 aprile va in onda su Canale 5 la sesta puntata del Serale di Amici 24. TrigNO e Chiara si sfidano per un posto nella scuola, mentre Nicolò si salva all’ultimo momento. Super ospiti di oggi Achille Lauro e Holden. - Sarà una sesta puntata scoppiettante, quella di Amici 2025, 24esima edizione in onda oggi, sabato 26 aprile, su Canale 5 alle 21:35. Lo dicono le anticipazioni ufficiali della registrazione, che promettono colpi di scena, cambi di squadra e solite tensioni tra i professori. Sono ancora otto i concorrenti in gara, divisi equamente tra cantanti e ballerini. Per la categoria canto ci sono Antonia, Jacopo Sol, Nicolò e TrigNO, mentre per la danza continuano la corsa verso la vittoria Alessia, Chiara, Daniele e Francesco. 🔗iodonna.it

Grande Fratello: paura per Chiara e Alfonso, aggrediti e derubati mentre erano in casa a Trento - Un brutto episodio ha scosso i due ex gieffini: mentre si trovavano insieme a Trento per trascorrere qualche giorno di relax sono stati vittime di un furto nella casa della ragazza. Subito dopo la fine del Grande Fratello due dei protagonisti: Alfonso D'Apice e Chiara Cainelli hanno attraversato un brutto momento. I due ex gieffini si sono trovati al centro di una brutta avventura a Trento, la città di Chiara, dove i due ragazzi, che si sono fidanzati nella Casa più spiata d'Italia, si erano rifugiati per smaltire le tossine del reality show Furto in casa: Alfonso e Chiara vittime di una ... 🔗movieplayer.it

The Monkey supera un importante traguardo al botteghino mentre si avvicina a un altro - The Monkey supera un importante traguardo al botteghino mentre si avvicina a un altro The Monkey ha superato un altro traguardo al botteghino USA dopo il suo quarto weekend completo nei cinema. Nonostante sia quasi uscito dalla top 10 questo weekend grazie a un incasso di 2,4 milioni di dollari al botteghino nazionale, The Monkey ha ora raggiunto con successo i 35 milioni di dollari a livello nazionale. 🔗cinefilos.it

Su questo argomento da altre fonti

Anticipazioni Amici 2025: ballottaggio tra TrigNO e Chiara nella sesta puntata del serale; Amici 24: anticipazioni Serale di sabato 26 aprile! Due squadre unite, quanti eliminati?; Amici 24 anticipazioni, perché l'eliminazione di TrigNO sarebbe l'ennesimo sbaglio del Serale: tre motivi ...; Amici 24, Trigno e Chiara in crisi: lui non si vede tra i finalisti del Serale lei lo attacca: «Sei un parac**. 🔗Su questo argomento da altre fonti

TrigNO si avvicina a Chiara mentre canta e le dà una carezza - TrigNO si avvicina a Chiara mentre canta durante l'esibizione per il ballottaggio e le dà una carezza: il gesto commuove tutti ... 🔗novella2000.it

TrigNO contro Chiara al ballottaggio, Malgioglio non vuole votare - Nel corso della sesta puntata del Serale di Amici 24 a finire al ballottaggio finale sono stati TrigNO e Chiara. A momento della votazione dei giudici però Cristiano Malgioglio non è riuscito a prende ... 🔗novella2000.it