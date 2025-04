anagni luciana calabrese muore nell auto in panne in autostrada alla vigilia del compleanno

autostrada del Sole, nel tratto che attraversa il territorio di Anagni e porta a Sud. Qui – secondo una prima e ancora provvisoria ricostruzione della Polizia Stradale – un’auto ha avuto un’avaria ed è rimasta bloccata all’improvviso sulla corsia di marcia. L’impatto mortale intorno alle 23:00 di venerdì 25 aprile. L’auto si è fermata all’improvviso, travolta da un camion e da pullman Contro il veicolo fermo è andato a schiantarsi con violenza un mezzo pesante che ha fatto carambolare l’auto, sulla quale poi è andato a sbattere anche un autobus della ditta Troiolo di Torino, diretto in Calabria. L’autista del bus ha tentato di frenare ma non ce l’ha fatta. Nell’impatto, la donna che si trovava nell’automobile è morta a causa delle ferite riportate. Notizieaudaci.it - Anagni, Luciana Calabrese muore nell’auto in panne in autostrada alla vigilia del compleanno Leggi su Notizieaudaci.it Incidente stradale mortale lungo l’del Sole, nel tratto che attraversa il territorio die porta a Sud. Qui – secondo una prima e ancora provvisoria ricostruzione della Polizia Stradale – un’auto ha avuto un’avaria ed è rimasta bloccata all’improvviso sulla corsia di marcia. L’impatto mortale intorno alle 23:00 di venerdì 25 aprile. L’auto si è fermata all’improvviso, travolta da un camion e da pullman Contro il veicolo fermo è andato a schiantarsi con violenza un mezzo pesante che ha fatto carambolare l’auto, sulla quale poi è andato a sbattere anche un autobus della ditta Troiolo di Torino, diretto in Calabria. L’autista del bus ha tentato di frenare ma non ce l’ha fatta. Nell’impatto, la donna che si trovavamobile è morta a causa delle ferite riportate.

