Trump oscilla, Putin pure: apre al dialogo ma con cautela il manifesto. Cms.ilmanifesto.it - Trump oscilla, Putin pure: apre al dialogo ma con cautela Leggi su Cms.ilmanifesto.it Proprio come in un conclave, gli estenuanti negoziati fra Stati uniti, Russia e Ucraina (ma sarebbe meglio dire “colloqui”, portati avanti talvolta con piglio affaristico e informalità) lasciano trasparire poco .alma conil manifesto.

