Savelli non ha dubbi sul percorso della Juve e avverte | Se perde anche solo una di queste partite può considerarsi fuori dalla prossima Champions

Savelli avverte la Juve: non vincendo una di queste due partite, la qualificazione in Champions League non avverrebbe. Le sue paroleL'edizione odierna di Libero ha aperto una piccola sulla lotta per la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. In questa lotta è coinvolta anche la Juve, che non può sbagliare gli scontri diretti contro il Bologna e la Lazio. Questo è quanto sostiene Claudio Savelli, il quale si esprime con questi termini.PAROLE – «La Juventus deve per forza vincere in casa contro il Monza e poi avrà due trasferte consecutive con le due rivali nella corsa, Bologna prima e Lazio poi. Ecco, se perde anche solo una di queste due può considerarsi fuori dalla prossima Champions.».

Thiago Motta, Ravezzani non ha dubbi sul tecnico: «Per capire se sia utile proseguire con lui, la Juventus deve valutare queste cose» - di Redazione JuventusNews24Thiago Motta e il suo futuro sono stati analizzati così dal giornalista Fabio Ravezzani dopo la sconfitta della Juve con la Fiorentina Attraverso il suo profilo X, il giornalista Fabio Ravezzani ha commentato così la posizione della Juve sul futuro di Thiago Motta. Ecco cosa ha detto sul momento che sta vivendo la squadra bianconera. Per valutare se sia utile proseguire con Motta, la Juve deve valutare se abbia senso continuare senza titolari certi, un gruppo disorientato, un gioco in involuzione e una serie di cambi sbagliati dalla panchina. 🔗juventusnews24.com

Napoli, Lavezzi non ha dubbi su Lukaku: la sentenza - Il Pocho Lavezzi ha parlato in un’intervista del bomber del Napoli e della sua stagione: la sua opinione è chiarissima. Ezequiel Lavezzi è stato ospite di Televomero durante la trasmissione Terzo Tempo Calcio Napoli. Tantissimi gli aneddoti raccontati dal Pocho durante il suo intervento televisivo. Da grande tifoso del Napoli, Lavezzi ha anche parlato del rendimento attuale degli uomini di Antonio Conte, soffermandosi sulle recenti prestazioni di Romelu Lukaku. 🔗spazionapoli.it

Padovano non ha dubbi: «Vlahovic non ha dimostrato di essere da Juve. Kolo Muani più adatto sotto quell’aspetto per Thiago Motta» - di Redazione JuventusNews24Padovano non ha dubbi sul dualismo tra Kolo Muani e Vlahovic alla Juve: ecco cosa ne pensa l’ex attaccante dei bianconeri Michele Padovano, a Tmw Radio, ha parlato così del dualismo tra Kolo Muani e Vlahovic alla Juve. Ecco cosa ne pensa l’ex attaccante del club bianconero. LE PAROLE – «Hanno preso Kolo Muani che è un ottimo giocatore che ha raccolto poco viste le sue qualità, per me è lui il titolare e Vlahovic non sarà l’attaccante del futuro della Juve. 🔗juventusnews24.com

Savelli (Libero): "Se la Juve perde anche solo una delle gare con Bologna e Lazio può considerarsi fuori dalla prossima Champions" - Claudio Savelli sull'edizione odierna di Libero ha fatto il punto sulla corsa Champions: "Per l’Atalanta è quasi fatta, considerando che le tre che la inseguono si ... 🔗tuttojuve.com

