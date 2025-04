yildiz è destinato a riaggiornare gli almanacchi della storia della juve contro il bologna potrebbe arrivare quel traguardo passando per il monza

Yildiz non vuole fermarsi: l'attaccante della Juve potrebbe centrare quel traguardo per la partita contro il Bologna. Tutti i numeriKenan Yildiz è prossimo a due "cifre tonde". Il numero 10 della Juve compirà 20 anni il prossimo 4 maggio 2025, data della sfida contro il Bologna. Al Dall'Ara arriverà anche la presenza numero 75 con la maglia bianconera. Solo Renato Busio ha raggiunto tale traguardo prima di lui.Per arrivare a toccare la fatidica cifra tonda degli 80 gettoni bisognerà aspettare il Mondiale per Club. In quel torneo il classe 2005 potrebbe ottenere questo grande traguardo, che gli permetterebbe di diventare il più giovane giocatore della storia della Vecchia Signora a totalizzare il predetto quantitativo di presenze.

Yildiz Juventus, il matrimonio sembra destinato a durare: la volontà di entrambe le parti collima perfettamente in questo senso! La situazione - di Redazione JuventusNews24Yildiz Juventus, Fabiana Della Valle ha fatto il punto sul numero 10 turco: il giovane attaccante e la società sono allineati su quella volontà Nel corso del suo video pubblicato poi sul proprio canale You Tube, Fabiana Della Valle ha parlato del futuro di Kenan Yildiz alla Juventus. Ecco le sue parole che sembrano promuovere una permanenza del turco in bianconero. PAROLE – «L'altro input che è arrivato dalla catena di comando è quello di salvaguardare i gioielli della Juventus e in primis parliamo di Yildiz.

Juventus-PSV, perché Yildiz è stato sostituito da Thiago Motta - Fuori Kenan Yildiz, dentro Samuel Mbangula. Thiago Motta decide questo cambio all`intervallo di Juventus-PSV Eindhoven, gara valida per l`andata...

Calciomercato Juve, i bianconeri mettono gli occhi su quel parametro zero: può sostituire Kenan Yildiz in vista dell'estate! - di Redazione JuventusNews24Calciomercato Juve, i bianconeri paiono aver individuato il sostituto di Kenan Yildiz in vista dell'estate: si tratta di un colpo a parametro zero! Il portale specializzato sul calciomercato fichajes.com apre uno scenario importante riguardante la Juve. Il club bianconero starebbe pensando di portare a casa le prestazioni di Raheem Sterling. L'inglese è l'obiettivo principale della Vecchia Signora, che sarebbe particolarmente interessato al giocatore soprattutto per in vista di una cessione di Kenan Yildiz in estate.

