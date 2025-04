calciomercato juve il manchester united mette i bastoni tra le ruote dei bianconeri per un obiettivo pronto l assalto da 5560 milioni di euro per lui

Calciomercato Juve, i bianconeri potrebbero essere sorpassati dal Manchester United per quell'obiettivo: pronta un'offerta da 55-60 milioni di euroEmergono novità importanti che riguardano Ederson, centrocampista di proprietà dell'Atalanta che riscuote grandissimo gradimento anche nel Calciomercato Juve in vista della prossima estate.Secondo quanto appreso da Alfredo Pedullà, la scorsa estate c'è stato un incontro a Zingonia tra la Dea e il Manchester United: questo tu per tu non ha prodotto il trasferimento, ma i Red Devils sono pronti a tornare alla carica con un'operazione da 55-60 milioni di euro.

Calciomercato Juve, il nuovo attaccante può arrivare dalla Premier League: lanciata la sfida a Chelsea e Manchester United. Novità - di Redazione JuventusNews24Calciomercato Juve, il nuovo attaccante può arrivare dalla Premier League: lanciata la sfida a Chelsea e Manchester United. Tutte le novità Tra le priorità del calciomercato Juve in vista della prossima estate c’è anche l’acquisto di un bomber di riserva oltre chiaramente all’attaccante titolare. Tra le idee in casa bianconera spunta anche Delap. La Vecchia Signora sta monitorando questa ipotesi, consapevole che sull’attaccante dell’Ipswich Town la concorrenza sembra essere già agguerrita: secondo Tuttosport anche Manchester United e Chelsea sono sulle sue ... 🔗juventusnews24.com

Calciomercato Juve, occhi sul talento del Manchester United! Nuovo nome per l’attacco: tutti gli ultimi aggiornamenti - di Redazione JuventusNews24Calciomercato Juve, occhi sul talento del Manchester United: tutti i dettagli in vista della sessione estiva Il calciomercato Juve non dorme mai. Secondo quanto riportato dal portale spagnolo fichajes.com, i bianconeri starebbero monitorando Antony, esterno del Manchester United, attualmente in prestito al Real Betis. L’esterno sta mostrando tutte le sue qualità e tanti top club europei che stanno monitorando le sue prestazioni e che in estate potrebbero avviare un asta per accaparrarsi il brasiliano: in quel caso i bianconeri osserveranno la situazione. 🔗juventusnews24.com

Calciomercato Juve, concorrenza del Manchester United per due obiettivi! Ma uno scenario favorisce Giuntoli: cosa può succedere in estate - di Redazione JuventusNews24Calciomercato Juve, concorrenza del Manchester United su due obiettivi dei bianconeri. Ma uno scenario può favorire Giuntoli Stando a quanto riferito da TeamTalk, il Manchester United starebbe seguendo molto attentamente due obiettivi del calciomercato Juve per l’attacco in vista della prossima finestra dei trasferimenti che si aprirà in estate. I Red Devils hanno messo nel mirino Victor Osimhen, che non tornerà al Napoli per restare e Jonathan David, in scadenza di contratto con il Lille. 🔗juventusnews24.com

Delap Juve, possibile svolta: il Manchester United cambia obiettivo per l’attacco? Tutte le novità in vista dell’estate - Delap Juve, possibile svolta: il Manchester United cambia obiettivo per l’attacco? Tutte le novità in vista della prossima sessione estiva di mercato Una grande concorrente in vista della prossima ses ... 🔗juventusnews24.com

Ederson Juve, lo United è pronto a fare sul serio per il brasiliano: la Dea ha fissato il prezzo per la cessione. I dettagli - Ederson Juve, lo United è pronto a fare sul serio per il brasiliano: la Dea ha fissato il prezzo per la cessione. I dettagli e le possibili novità Ci sono novità importanti per quanto riguarda Ederson ... 🔗juventusnews24.com

Calciomercato Juventus News/ Giuntoli sfida la Premier: Spurs e United su due obiettivi della Juve! - Calciomercato Juventus News: per Retegui e il riscatto di Renato Veiga bisogna fare i conti con la concorrenza che arriva dalla Premier League. 🔗ilsussidiario.net