Mario Balotelli fa un appello sui social cerca una persona | “Me la trovate per favore?”

Leggi su Fanpage.it La foto risale alla sua infanzia quando, nato da genitori ghanesi, si trovava ancora a Palermo: "Ragazzi, lei è Angela Marchese, la mia madrina. Foto fatta almeno 30 anni fa!".

