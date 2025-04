mazzarri emoziona i tifosi questo il mio ricordo più bello al napoli

Nel corso di un'intervista al portale Coaches Voices, l'ex allenatore del Napoli, Walter Mazzarri, ha toccato diversi temi. Dopo aver discusso di quanto successo nella scorsa stagione, che ha portato a un esonero in tempi brevissimi, il toscano è tornato sugli anni migliori della sua prima avventura partenopea. Un periodo che lo ha legato per sempre alla piazza e alla città, oltre che al club. Mazzarri si è subito concentrato sui famosi "tre tenori":"Lavezzi iniziò a segnare costantemente in doppia cifra. Cavani, nel frattempo, esplose come marcatore, segnando 33, 33 e 38 gol nelle sue tre stagioni al club. Con loro c'era Hamsik e formammo il tridente più forte dai tempi di Maradona.

