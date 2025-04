papa francesco il ricordo di maria de filippi ad amici divide il web il video

Papa Francesco. Una grandissima commemorazione mostrata in diretta sui principali canali televisivi. A proposito di tv, i palinsesti sono stati modificati proprio per lasciare spazio ai funerali e ad altri racconti sul compianto Padre Santo.Molti. Europa.today.it - Papa Francesco, il ricordo di Maria De Filippi ad Amici divide il web. Il video Leggi su Europa.today.it Oggi, 26 aprile, si sono tenuti i funerali di. Una grandissima commemorazione mostrata in diretta sui principali canali televisivi. A proposito di tv, i palinsesti sono stati modificati proprio per lasciare spazio ai funerali e ad altri racconti sul compianto Padre Santo.Molti.

Papa Francesco e quella volta a Santa Maria Maggiore: il ricordo di una fedele – Video - (Adnkronos) – "Ho un ricordo bello perché inaspettato di Papa Francesco, di un giorno in cui è comparso alla Basilica di Santa Maria Maggiore, ha salutato i fedeli ed è entrato in preghiera. La gente sorrideva ed era emozionata". E' questo il ricordo di Maria Grazia all'AdnKronos, una dei tanti fedeli presenti a piazza San […]

Da San Pietro a Santa Maria Maggiore: ecco l'ultimo corteo di Papa Francesco - Il percorso di sei chilometri, nel cuore della città eterna, che dopo i funerali porterà la salma al luogo della tumulazione. La tomba sarà subito visitabile dai fedeli

Papa Francesco, nuova sorpresa: stavolta a Santa Maria Maggiore (con i naselli per l'ossigeno) - Nuovo blitz a sorpresa di Papa Francesco. E' arrivato ora nella basilica di Santa Maria Maggiore per pregare la Salus populi romani a lui tanto cara. Il Papa, la visita a...

Papa Francesco, il ricordo di Maria De Filippi ad Amici divide il web. Il video - L'omaggio di Maria De Filippi ha diviso il web. In molti hanno apprezzato il fatto che abbia scelto di ricordare Papa Francesco in modo molto "asciutto": "Bravissima Maria, un video molto commovente", ...

Amici 24, anticipazioni e spoiler della sesta puntata del serale (in onda sabato 26 aprile): eliminati, Achille Lauro ospite e il ricordo di Papa Francesco - Tutto pronto per la sesta puntata del Serale di Amici. Nonostante i funerali di Papa Francesco, lo show di Maria De Filippi non si ferma. Tra colpi di ...

Papa Francesco, l'abbraccio di Roma al suo vescovo: il racconto della giornata - Il giorno dell'ultimo saluto a Papa Francesco. Sabato mattina, in Piazza San Pietro, si sono tenuti i funerali del Pontefice argentino. Circa ...