quando inizia il conclave per eleggere il successore di francesco

Francesco, si sono aperti i "novendiali", i nove giorni di messe in suffragio del pontefice defunto. L'ultima cerimonia si terrà domenica 4 maggio e, già dal giorno successivo, i cardinali potrebbero entrare in Cappella Sistina per l'inizio del Conclave. Europa.today.it - Quando inizia il Conclave per eleggere il successore di Francesco Leggi su Europa.today.it Con la celebrazione dei funerali di papa, si sono aperti i "novendiali", i nove giorni di messe in suffragio del pontefice defunto. L'ultima cerimonia si terrà domenica 4 maggio e, già dal giorno successivo, i cardinali potrebbero entrare in Cappella Sistina per l'inizio del

Verso il conclave, quando inizia e qual è la procedura per eleggere il successore di Papa Francesco - Conclusi i funerali di Papa Francesco, è già tempo di pensare al conclave che eleggerà il successore di Bergoglio al soglio pontificio. L’inizio, secondo la normativa vaticana, è previsto tra i 15 e i 20 giorni successivi alla morte del pontefice: dunque dal 5/6 al 10 maggio. Papa Benedetto XVI, però, aveva introdotto un emendamento che autorizza le congregazioni generali a decidere di anticipare l’inizio, qualora a Roma fossero già giunti tutti i cardinali. 🔗ilfattoquotidiano.it

Dalla Toscana al Conclave, chi sono i due cardinali chiamati a eleggere il successore di Papa Francesco - Firenze, 21 aprile 2025 – Dopo la morte di Papa Francesco, si apre il periodo di lutto e dopo il funerale del Santo Padre, si arriverà all’elezione del successore tra i cardinali riuniti in Conclave. Il canone numero 349 del codice di diritto canonico stabilisce che ai cardinali spetta l’elezione del nuovo Pontefice. Le modalità con cui si svolgono le consultazioni sono contenute nella costituzione apolistica ’Universis Dominici Grecis’ scritta da Papa Giovanni Paolo II e poi emendata dai suoi due successori. 🔗lanazione.it

