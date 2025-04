Balzaretti sicuro | Inter? Con il Barcellona ci sarà da soffrire Ecco che gara dovranno fare i nerazzurri…

Balzaretti, l’ex giocatore ha commentato la prossima sfida dell’Inter con il Barcellona: le sue dichiarazioniFederico Balzaretti su Cronache di Spogliatoio ha commentato la prossima sfida dell’Inter contro il Barcellona in Champions. L’ex giocatore di Roma e Palermo, tra le tante, è la seconda voce del Clasico Barcellona-Real Madrid di questa sera. Ecco le parole dell’ex difensore sulla finale di Copa del Rey e sulla prossima sfida tra nerazzurri e blaugrana. LE PAROLE DI Balzaretti – «Inter? Ci sarà da soffrire, il Barcellona domina col possesso, riconquista il possesso in 3/4 secondi con riaggressione fantastica. A volte però ha la linea alta, l’Inter qualitativamente dovrà fare una partita di altissimo livello. Si sente sempre quando manca una punta come Lewandowski.Il ritmo non è stato altissimo, il Barcellona ha controllato. Internews24.com - Balzaretti sicuro: «Inter? Con il Barcellona ci sarà da soffrire. Ecco che gara dovranno fare i nerazzurri…» Leggi su Internews24.com , l’ex giocatore ha commentato la prossima sfida dell’con il: le sue dichiarazioniFedericosu Cronache di Spogliatoio ha commentato la prossima sfida dell’contro ilin Champions. L’ex giocatore di Roma e Palermo, tra le tante, è la seconda voce del Clasico-Real Madrid di questa sera.le parole dell’ex difensore sulla finale di Copa del Rey e sulla prossima sfida tra nerazzurri e blaugrana. LE PAROLE DI– «? Cida, ildomina col possesso, riconquista il possesso in 3/4 secondi con riaggressione fantastica. A volte però ha la linea alta, l’qualitativamente dovràuna partita di altissimo livello. Si sente sempre quando manca una punta come Lewandowski.Il ritmo non è stato altissimo, ilha controllato.

