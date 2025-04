Iran salta in aria il porto durante il dialogo con gli Usa

Iraniana in Oman sul programma nucleare di Teheran, un’enorme esplosione ha coinvolto il porto di Shahid Rajaee nella . Iran, salta in aria il porto durante il dialogo con gli Usa il manifesto. Cms.ilmanifesto.it - Iran, salta in aria il porto durante il dialogo con gli Usa Leggi su Cms.ilmanifesto.it Mentre riprendeva il terzo round dei negoziati tra la delegazione statunitense eiana in Oman sul programma nucleare di Teheran, un’enorme esplosione ha coinvolto ildi Shahid Rajaee nella .inililcon gli Usa il manifesto.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Tamberi salta in alto: "Porto il tutto esaurito nella mia terra" - Schietto, come sempre: "Ci sarebbero state altre migliaia di voci che avrebbero potuto leggere quel testo meglio di me, ma forse poche voci lo avrebbero potuto interpretare come un marchigiano. L’ho letto col cuore, ogni singola parola". Poi l’immancabile battuta. Forse neanche troppo. Una previsione che, in Regione, sperano diventi realtà: "Vi do un consiglio: iniziate a prenotare adesso perché tra un mese non ci sarà più un posto libero". 🔗ilrestodelcarlino.it

Qualità dell'aria e fumi in porto, il Consiglio unito a contrasto dell'inquinamento di origine navale. Salvetti: "Un successo per la città" - L'esigenza di tutelare la salute di fronte all'inquinamento atmosferico di origine navale, sia nei quartieri cittadini che nei luoghi di lavoro portuale. Nasce da questo proposito, ed anche a seguito di petizioni popolari promosse da comitati ambientalisti, la mozione sulla qualità dell'aria e... 🔗livornotoday.it

Esplosione nel porto di Rajaishahr in Iran: distrutto edificio amministrativo, diversi feriti - Una forte esplosione si è verificata nel porto di Rajaishahr, nell'Iran meridionale, che ha distrutto un edificio amministrativo. Lo riferisce la televisione di si Stato. Secondo il direttore del dipartimento di gestione delle crisi di Bandar Abbas, nella provincia di Hormozgan, la causa dell'esplosione non è ancora chiara. Secondo l'agenzia di stampa Tasnim, un serbatorio di carburante è esploso a nord del molo del porto di Rajaishahr. 🔗quotidiano.net

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Iran, esplosione nel porto di Bandar Abbas: almeno 4 morti e 500 feriti. Israele: «Non siamo coinvolti» - Una forte esplosione si è verificata nel porto nei pressi di Bandar Abbas, nel sud dell'Iran. A saltare in aria è stato un serbatoio di carburante. Distrutto un ... 🔗msn.com

Iran, il momento dell'esplosione nel porto Shahid Rajaei - In un video l'esplosione nel porto Shahid Rajaei, nella città di Bandar Abbas. Almeno quattro i morti nella deflagrazione, seguita da un incendio. I feriti sarebbero oltre 500. Il porto è un important ... 🔗lanuovasardegna.it

Il video della violenta esplosione nel porto di Bandar Abbas in Iran - 25 aprile - Un’esplosione di forte intensità ha scosso il porto Rajai di Bandar Abbas, nel sud dell’Iran, proprio mentre a Muscat, in Oman, prendeva il via il terzo round di colloqui diplomatici tra d ... 🔗ilmeteo.it