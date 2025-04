BOOM! Rivoluzione nella domenica di Rai 1 per la stagione 2025 2026

domenica In. evoluzione. La partita per il daytime festivo di Rai1 della stagione 2025/2026 non è ancora chiusa e potrebbe riservare sorprese. Con o senza Mara Venier. L’intenzione del direttore del daytime Angelo Mellone è di dare una sterzata al pomeriggio domenicale, a prescindere dalla presenza o meno della sua storica padrona di casa. A questo proposito ci vengono in mente le parole del top manager pronunciate nel 2023 sulla domenica (che all’epoca provocarono molto rumore):E’ tutta da inventare, bisogna vedere che succederà con Mara Venier, che è una fuoriclasse. Il programma resiste, la concorrenza ha saputo costruire un’offerta fortissima. La domenica va ripensata con un’offerta cronaca/intrattenimento, magari a segmenti.Non ci stupiremmo dunque se ci ritrovassimo con un unico contenitore ‘multi tematico’ affidato a più teste. Davidemaggio.it - BOOM! Rivoluzione nella domenica di Rai 1 per la stagione 2025/2026 Leggi su Davidemaggio.it In. evoluzione. La partita per il daytime festivo di Rai1 dellanon è ancora chiusa e potrebbe riservare sorprese. Con o senza Mara Venier. L’intenzione del direttore del daytime Angelo Mellone è di dare una sterzata al pomeriggiole, a prescindere dalla presenza o meno della sua storica padrona di casa. A questo proposito ci vengono in mente le parole del top manager pronunciate nel 2023 sulla(che all’epoca provocarono molto rumore):E’ tutta da inventare, bisogna vedere che succederà con Mara Venier, che è una fuoriclasse. Il programma resiste, la concorrenza ha saputo costruire un’offerta fortissima. Lava ripensata con un’offerta cronaca/intrattenimento, magari a segmenti.Non ci stupiremmo dunque se ci ritrovassimo con un unico contenitore ‘multi tematico’ affidato a più teste.

Lutto in Rai, addio alla voce storica della domenica - Lutto in Rai, addio alla voce storica della domenica. Il grande giornalista Bruno Pizzul si è spento all'età di 87 anni dopo aver dedicato quasi sessant'anni della sua carriera al servizio pubblico televisivo ed essere diventato un punto di riferimento per gli appassionati di calcio e non solo. Bruno Pizzul è scomparso all'età di 87 anni, che avrebbe raggiunto l'8 marzo. Il mondo del calcio e del giornalismo è in lutto per la perdita della storica voce dello sport italiano.

