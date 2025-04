Ascolti TV Total Audience | Giovedì 24 Aprile 2025 Che Dio ci Aiuti +52K e +28K passa dal 21 25-22 94 al 21 35-22 97%

Giovedì 24 Aprile 2025, in Total Audience su Rai1 Che Dio ci Aiuti 8 ha interessato 3.961.000 spettatori pari al 21.35% di share nel primo episodio e 3.512.000 spettatori pari al 22.97% nel secondo episodio. Su Canale5 Come un gatto in tangenziale – Ritorno a Coccia di Morto ha conquistato 1.764.000 spettatori con uno share del 10.7%. Su Rai2 Blue Bloods intrattiene 725.000 spettatori pari al 3.75% nel primo episodio, 707.000 spettatori pari al 4.16% nel secondo episodio e 668.000 spettatori pari al 4.99% nel terzo episodio. Su Italia1 la semifinale di Coppa Italia – Bologna-Empoli incolla davanti al video 1.543.000 spettatori con l’8.17% (primo tempo a 1.441.000 e il 7.14%, secondo tempo a 1.644.000 e il 9.33%); pre e post gara netto a 1.062.000 spettatori con il 5.5%. Davidemaggio.it - Ascolti TV Total Audience | Giovedì 24 Aprile 2025. Che Dio ci Aiuti (+52K e +28K) passa dal 21.25-22.94 al 21.35-22.97% Leggi su Davidemaggio.it Nella serata di ieri,24, insu Rai1 Che Dio ci8 ha interessato 3.961.000 spettatori pari al 21.35% di share nel primo episodio e 3.512.000 spettatori pari al 22.97% nel secondo episodio. Su Canale5 Come un gatto in tangenziale – Ritorno a Coccia di Morto ha conquistato 1.764.000 spettatori con uno share del 10.7%. Su Rai2 Blue Bloods intrattiene 725.000 spettatori pari al 3.75% nel primo episodio, 707.000 spettatori pari al 4.16% nel secondo episodio e 668.000 spettatori pari al 4.99% nel terzo episodio. Su Italia1 la semifinale di Coppa Italia – Bologna-Empoli incolla davanti al video 1.543.000 spettatori con l’8.17% (primo tempo a 1.441.000 e il 7.14%, secondo tempo a 1.644.000 e il 9.33%); pre e post gara netto a 1.062.000 spettatori con il 5.5%.

