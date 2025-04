Amici 2025 anticipazioni sesta puntata del Serale | ospiti Achille Lauro e Holden

sesta puntata per il Serale di Amici 2025, registrata oggi pomeriggio e trasmessa in prima serata su Canale 5 sabato 26 aprile. Se non volete spoiler su quanto successo, in particolare sull’esito della sfida tra le due squadre, la vostra lettura deve fermarsi qui.Amici 2025, anticipazioni sesta puntata del Serale: gli ospiti di sabato 26 aprileNel corso della registrazione, Maria De Filippi ha accolto in studio due ospiti musicali: Achille Lauro e l’ex allievo Holden.Amici 2025, anticipazioni sesta puntata del Serale: l’eliminato di sabato 26 aprilesesta sfida a squadre, la prima con la nuova suddivisione in due team. Da una parte la squadra guidata da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano (ballerini: Alessia, Chiara e Daniele; cantanti: Antonia e Jacopo Sol), dall’altra la squadra dei superstiti di Anna Pettinelli e Deborah Lettieri e di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo (ballerini: Francesco; cantanti: Nicolò e TrigNO). Davidemaggio.it - Amici 2025, anticipazioni sesta puntata del Serale: ospiti Achille Lauro e Holden Leggi su Davidemaggio.it per ildi, registrata oggi pomeriggio e trasmessa in prima serata su Canale 5 sabato 26 aprile. Se non volete spoiler su quanto successo, in particolare sull’esito della sfida tra le due squadre, la vostra lettura deve fermarsi qui.del: glidi sabato 26 aprileNel corso della registrazione, Maria De Filippi ha accolto in studio duemusicali:e l’ex allievodel: l’eliminato di sabato 26 aprilesfida a squadre, la prima con la nuova suddivisione in due team. Da una parte la squadra guidata da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano (ballerini: Alessia, Chiara e Daniele; cantanti: Antonia e Jacopo Sol), dall’altra la squadra dei superstiti di Anna Pettinelli e Deborah Lettieri e di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo (ballerini: Francesco; cantanti: Nicolò e TrigNO).

