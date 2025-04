Andrea Vianello lascia la Rai

Andrea Vianello ha deciso di lasciare la Rai dopo 35 anni. E’ lo stesso giornalista romano, nel giorno del suo 64° compleanno, ad annunciare l’addio che tiene a precisare essere consensuale tra lui e la TV di Stato.Dopo 35 anni di vita, notizie, dirette, programmi, emozioni e esperienze incredibili, ho deciso di lasciare la “mia” Rai. Accordo consensuale. Ringrazio amici e colleghi, è stato un onore e una magnifica cavalcata. Porterò sempre con me ovunque vada il senso del servizio pubblicoscrive oggi – venerdì 25 aprile – Vianello in un post su X.Il giornalista è stato per anni tra i volti principali di Rai 3, conducendo su tutti Mi Manda Raitre e Agorà, due titoli ancora in onda. La carriera televisiva è proseguita di pari passo con quella dirigenziale: Direttore di Rai 3 prima e Vicedirettore di Rai 1 poi. Davidemaggio.it - Andrea Vianello lascia la Rai Leggi su Davidemaggio.it ha deciso dire la Rai dopo 35 anni. E’ lo stesso giornalista romano, nel giorno del suo 64° compleanno, ad annunciare l’addio che tiene a precisare essere consensuale tra lui e la TV di Stato.Dopo 35 anni di vita, notizie, dirette, programmi, emozioni e esperienze incredibili, ho deciso dire la “mia” Rai. Accordo consensuale. Ringrazio amici e colleghi, è stato un onore e una magnifica cavalcata. Porterò sempre con me ovunque vada il senso del servizio pubblicoscrive oggi – venerdì 25 aprile –in un post su X.Il giornalista è stato per anni tra i volti principali di Rai 3, conducendo su tutti Mi Manda Raitre e Agorà, due titoli ancora in onda. La carriera televisiva è proseguita di pari passo con quella dirigenziale: Direttore di Rai 3 prima e Vicedirettore di Rai 1 poi.

