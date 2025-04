TrigNO contro Chiara al ballottaggio Malgioglio non vuole votare

TrigNO si scontra contro Chiara al ballottaggio finale ad Amici 24 e Cristiano Malgioglio non vuole votare

TrigNo e Chiara si scagliano contro Malgioglio dopo l’ultima puntata (VIDEO) - Le lamentele di TrigNo e Chiara nel post puntata L'articolo TrigNo e Chiara si scagliano contro Malgioglio dopo l’ultima puntata (VIDEO) proviene da Novella 2000. 🔗novella2000.it

Amici, chi è stato eliminato tra Chiara e TrigNo: indizi sul ballottaggio - Il Serale di Amici 24 si fa sempre più incandescente. La registrazione della sesta puntata, avvenuta giovedì 25 aprile 2025, ha regalato al pubblico nuovi colpi di scena. In onda sabato 26 aprile in prima serata su Canale 5, la puntata si preannuncia ricca di pathos per l’attesissimo ballottaggio finale che ha coinvolto TrigNo e Chiara Bacci. I due allievi sono finiti in casetta in attesa del verdetto di Maria De Filippi: scopriamo chi potrebbe aver già lasciato la scuola. 🔗anticipazionitv.it

Amici 24, tensioni in casetta per la classifica sulla condotta. TriGNO contro Antonia, Senza Cri e Vybes - Nell'ultimo daytime di Amici 24, la classifica sulla condotta degli allievi in casetta ha provocato nuove tensioni e una lite tra Antonia, Senza Cri, Vybes e TriGNO. 🔗comingsoon.it

TrigNO contro Chiara al ballottaggio, Malgioglio non vuole votare - Nel corso della sesta puntata del Serale di Amici 24 a finire al ballottaggio finale sono stati TrigNO e Chiara. A momento della votazione dei giudici però Cristiano Malgioglio non è riuscito a prende ... 🔗novella2000.it

Trigno e Chiara si sono lasciati? Divisi dopo ballottaggio Amici 24/ Fan preoccupati per futuro della coppia - Amici 24, Trigno e Chiara al ballottaggio: tensione altissima! Coppia in crisi? Chi resterà nella scuola e chi dovrà uscire. 🔗ilsussidiario.net

Amici 2025, eliminata Chiamamifaro: ballottaggio tra TrigNO e Chiara nel serale del 26 aprile - Si è chiusa con un’eliminazione a sorpresa la sesta puntata del serale di Amici 2024 , andata in onda sabato 26 aprile su Canale 5. A lasciare la scuola, dopo mesi di sfide e performance, è stata Ange ... 🔗informazione.it