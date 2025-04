Il saluto a Francesco di Gaza e dei campi profughi palestinesi

Gaza e il campo profughi di Dheisheh, in Cisgiordania, ieri sono stati collegati con piazza San Pietro. Nella chiesa della Sacra Famiglia di Gaza City, con cui Bergoglio è rimasto .

