Le ruspe israeliane spianano Rafah e i corpi dei dispersi

ruspe israeliane spianano Rafah e i corpi dei dispersi il manifesto. Cms.ilmanifesto.it - Le ruspe israeliane spianano Rafah e i corpi dei dispersi Leggi su Cms.ilmanifesto.it Per mesi è stata l’ultimo illusorio rifugio della popolazione di Gaza nord, in fuga dai bombardamenti a tappeto, arrivando ad ospitare mezzo milione di persone. Poi è stata tanto bombardata . Lee ideiil manifesto.

