Roma festa della Befana a Piazza Navona | gli eventi fino al 6 gennaio

Leggi su Ilfaroonline.it

, 22 dicembre 2024 – Una passeggiata nel Villaggio Natalizio con la realtà aumentata e la tradizionale discesa: coniuga passato e futuro il ricco calendario di appuntamentiin corso aal prossimo 6lasi trasforma per un mese intero in un palcoscenico di emozioni, con un ricco programma die attività dedicati a grandi e piccini.Inaugurata il 7 dicembre dal sindaco diRoberto Gualtieri e dell’assessora alle Attività Produttive e Pari Opportunità Monica Lucarelli laconiuga i tanti appuntamenti al tradizionale mercatino natalizio: il luogo giusto dove scoprire prodotti artigianali, idee regalo originali e gustare specialità gastronomiche che esaltano l’atmosfera delle festività.Anche quest’anno Biblioteche dianima lacon attività culturali e ricreative per bambini e famiglie.