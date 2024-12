Ilrestodelcarlino.it - Restauro delle mura di Monte San Martino. Fondi per 120mila euro

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

L’Ufficio speciale ricostruzione ha approvato il progetto esecutivo per ile il risanamento della cintaria diSan, per un importo di 120.000. "Sono molto soddisfatto della collaborazione costante con l’Usr e il commissario Guido Castelli, che ringrazio per l’impegno profuso per tutti gli interventi sisma e in questo caso particolare per l’Ordinanza 137 nella quale abbiamo interventi molto importanti per la rigenerazione del nostro borgo", ha detto il sindaco Matteo Pompei. Nello specifico, il progetto si concentrerà nelle zone di piazza XX Settembre, via Ricci e via Piana, surealizzate tra la fine dell’800 e l’inizio del ‘900. Prevede il ripristino della continuitària, attraverso un insieme sistematico di opere volte a migliorare la stabilità strutturale, senza modificare la natura dei manufatti.