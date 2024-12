Ilfattoquotidiano.it - Phil Collins: “Se un giorno mi svegliassi e riuscissi a tenere in mano le bacchette di nuovo, ci proverei. Ma sento come se avessi finito le mie miglia aeree”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

si è ritirato dalle scene nel 2022 a causa di una lesione alla colonna vertebrale subita nel 2009 e dei successivi dolori cronici che gli impediscono anche di suonare. Il leader dei Genesis ha affrontato i suoi ultimi live in sedia a rotelle e ora la sua storia è in undocumentario,: Drummer First.In alcuni filmati girati nel 2022, il musicista 73enne spiega: “Ho passato tutta la vita a suonare la batteria. Smettere improvvisamente è uno shock”. E il titolo del doc è presto spiegato grazie alle parole dello stesso:”Non sono un cantante che suona la batteria. Sono più un batterista che canta un po’”. Già nel 2009, l’artista spiego al Daily Mail: “Dopo aver suonato la batteria per 50 anni, ho dovuto smettere. Le mie vertebre stavano schiacciando il midollo spinale a causa della posizione in cui suono.