Ilgiorno.it - Paura al centro profughi. In pugno un coltello da cucina: voleva uccidere la responsabile

Leggi su Ilgiorno.it

SONDALO (Sondrio)Se non lo avessero fisicamente bloccato alcuni ospiti della struttura che stavano assistendo alla scena, l’aggressione si sarebbe potuta trasformare in una tragedia. L’episodio risale a mercoledì, quando uno straniero, coltellaccio dain mano, si è avventato sulladel Cal, ildi Accoglienza Straordinaria di Sondalo, che in quel momento si trovava girata di spalle, cercando di colpirla alla schiena. La donna non è stata ferita soltanto grazie alla prontezza dei presenti, che hanno poi raccontato di come l’aggressore, originario del Togo e ospite a Sondalo da alcuni mesi, avesse già il braccio della mano che impugnava ilalzato, dunque pronto a colpire dall’alto verso il basso. Non una minaccia – tanto più che lastava dando le spalle al giovane – ma un chiaro tentativo di fare male.