Parla De Vrij | Resto all’Inter? Decide il club

Leggi su Ilnerazzurro.it

Stefan Desi sta affermando come uno dei migliori giocatori dell’Inter in questa prima metà di stagione. I tanti problemi fisici di Francesco Acerbi, hanno permesso al giocatore olandese di giocare con tanta continuità in questi primi mesi, non facendo rimpiangere il centrale italiano. I numeri dicono che al momento Deè uno dei migliori difensori in Europa, ma il suo futuro è ancora tutto da decifrare, con il suo contratto che scade al termine della stagione, ed ecco le sue parole in merito.De: “Qui mi sento molto felice”Nel corso di una lunga intervista rilasciata al quotidiano Il Giornale, il difensore olandese hato di vari argomenti, a partire dal suo futuro, che non è nelle sue mani ma sarà una decisione della società, ecco le sue parole:“È l’Inter che devere, c’è l’opzione per un altro anno.