Cityrumors.it - Non solo under 36: bonus casa anche per queste famiglie nel 2025

Leggi su Cityrumors.it

Se avete intenzione di comprarepotreste rientrare nelproposto nella Legge di Bilancio delse siete Over 36Avete in programma di comprareil prossimo anno? State pensando di trasferirvi o andare a vivere da soli? Siete sicuri che sia conveniente farlo? Ogni anni milioni di persone investono acquistando un’abitazione, arricchendo il proprio patrimonio immobiliare con una primadove vivere e, spesso,con una seconda che può esserefonte di guadagno.Non36:pernel– Cityrumors.itIn questi ultimi mesi, in effetti, qualcosa si sta muovendo in maniera ancora più importante e insistentein questo mercato. A spianare la strada a questa crescita è stata sicuramente la discesa dei tassi di interesse determinata dalla riduzione del costo del denaro della BCE.