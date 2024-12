Pianetamilan.it - Milan, Stefanelli: “Abbiamo bisogno di uno stadio che viva 300 giorni all’anno”

Leggi su Pianetamilan.it

Riccardo, membro del Consiglio d’Amministrazione dell’AC, ha condiviso il proprio punto di vista nel documento elaborato dalla Harvard Business School dedicato al club rossonero. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni. (traduzione daNews) Sul nuovo: “Un nuovoci consentirebbe di prendere un evento come una partita di 90 minuti e di trasformarlo in un luogo dove trascorrere quattro o cinque ore. Se limitiamo il nostro business ai circa 40 euro che i tifosi pagano in media per il biglietto, non cresceremo.di luoghi dove possano mangiare e bere, dove possano acquistare merchandise, e dobbiamo avere aree di ospitalità aziendale adeguate. Inoltre,di unoche300”. Sul progetto: “Far comprendere ai tifosi più appassionati quanto sia importante per noi creare valore in cinque o dieci anni invece di cercare di vincere subito il titolo di Serie A.