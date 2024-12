Formiche.net - Meno parole, meno idee? Come cambia il linguaggio online

Leggi su Formiche.net

I testi si sono accorciati, la varietà lessicale è diminuita e i commenti mostrano una ripetitività più bassa. La semplificazione diffusa è uno dei risultati principali emersi da uno studio pubblicato sulla prestigiosa rivista PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences) suildegli utenti siato nel corso di oltre trent’anni di interazioni sui social media.L’analisi, condotta su 300 milioni di commenti in inglese provenienti da otto piattaforme diverse, fornisce una visione dettagliata e sistematica dell’evoluzione della comunicazione digitale. Il lavoro, dal titolo Patterns of Linguistic Simplification on Social Media Platforms Over Time, è stato condotto dal team del professore Walter Quattrociocchi della Sapienza Università di Roma. Esaminando dati provenienti da Facebook, Twitter, Reddit, YouTube e altre piattaforme, lo studio documenta una riduzione costante della complessità e della ricchezza linguistica nei commenti degli utenti.