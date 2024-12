Quotidiano.net - Meloni, tira dritto sui centri per migranti in Albania: “Riunione domani, Cassazione è con noi”

Saariselka (Finlandia), 22 dicembre 2024 – Non a caso, al termine del vertice ‘Nord-Sud’ in Finlandia, nel quale si è discusso di sicurezza e, la premier Giorgiaè tornata a parlare deiche indovrebbero ospitare i richiedenti asilo e coloro in attesa di essere rimpatriati. Nonostante il costo di oltre un miliardo di euro, le strutture sono ancora vuote, a seguito delle stanze di vari tribunali, tra cui quelli di Roma e Bologna: i giudici avevano sottolineato che il rimpatrio era spesso diretto verso paesi non sicuri. Italy's Prime Minister Giorgiagives a press conference as part of a North-South Summit with EU leaders on security and immigration in Saariselka, Finnish Lapland, 22 December 2024. ANSA/Filippo Attili PALAZZO CHIGI ANSA PROVIDES ACCESS TO THIS HANDOUT PHOTO TO BE USED SOLELY TO ILLUSTRATE NEWS REPORTING OR COMMENTARY ON THE FACTS OR EVENTS DEPICTED IN THIS IMAGE; NO ARCHIVING; NO LICENSING NPK Ma con la decisione dellatutto dovrebbe (o quantomeno, potrebbe) cambiare, elo sa bene: “Per quanto riguarda l'ci vorrà di più per la lista dei Paesi sicuri, penso a livello europeo, ma mi pare anche che la Corte abbia sostanzialmente dato ragione al governo italiano – ha commentato la presidente del consiglio – È un diritto del governo stabilire quali siano i paesi sicuri e poi i giudici possono entrare nel singolo caso, non disapplicare in toto il decreto del governo”.