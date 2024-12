Thesocialpost.it - Meloni dalla Lapponia frena i sogni di Salvini: “Viminale? Certo che no”

A più di 260 chilometri dal Circolo Polare Artico, in una baita lappone, Giorgiaha risposto con un sorriso alle voci su un possibile ritorno di Matteoal. Il vicepremier leghista, recentemente assolto nel processo legato al caso Open Arms, aveva infatti alimentato le speculazioni dichiarando che, dopo la sua assoluzione, la possibilità di tornare al Ministero dell’Interno non era più preclusa. Un tema che, per quanto riguardava la premier, doveva essere però chiuso rapidamente.In conferenza stampa a Saariselkä, durante un vertice europeo con Svezia, Finlandia e Grecia,ha minimizzato le parole di. Senza attaccarlo frontalmente, ma con un sorriso, ha commentato: «Mi pare un fatto che l’oggetto del processo afossero le sue scelte politiche, piuttosto che effettivi reati, e che la giurisdizione sia stata usata per condizionare la politica».