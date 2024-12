.com - Mannarino annuncia il tour europeo nei club a maggio 2025

ilnei, il cantautore romano porta la sua musica nelle principali città del Continentetorna live. llporterà il cantautore in alcuni deipiù importanti d’Europa, un nuovo viaggio per l’artista romano dopo il successo delle ultime date, un anno fa, lungo la penisola.Ad ospitare la prima data delsarà il Razzmatazz di Barcellona (5) per poi fare tappa al Villanos di Madrid (6), al Jerusalemdi Valencia (7), La Marbrerie di Parigi (9), il TivoliVredenburg di Utrecht (12), il VK di Bruxelles (13), l’ O2 Academy Islington di Londra (14), l’HELIOS37 di Colonia (16) e chiudersi poi al Volkshaus di Zurigo il 17. I biglietti sono acquistabili su VivoConcerti.