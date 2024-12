Ilveggente.it - Las Palmas-Espanyol, Liga: streaming, formazioni, pronostico

Lasè valida per la diciottesima giornata dellae si gioca domenica alle 18:30: probabili, diretta tv e.I quattro risultati utili di fila permettono al Lasdi partire leggermente avanti nelcontro l’. Sono diciannove i punti per i padroni di casa, quindici invece quelli degli ospiti che, al momento, sarebbero anche retrocessi in Segunda Division. Ma il campionato è lunghissimo e sappiamo che tutto può succedere.Las(Lapresse) – Ilveggente.itEntrambe lesono state costruite per lo stesso obiettivo, quello di salvarsi. Ovvio però che l’esperienza dell’dovrebbe fare la differenza in campionato, cosa che fino al momento non è successa. Sbarazzini, invece, i padroni di casa, che con personalità hanno dimostrato di avere le carte in regola per riuscire a fare risultato contro tutti.