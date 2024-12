Sport.quotidiano.net - La giornata dei dilettanti. La Cittadella chiude in Toscana. Il Terre vuole il poker a Brescello

Leggi su Sport.quotidiano.net

Ultima domenica per i, in campo (14,30) dalla D fino alla Terza. Serie D. Lainil suo storico 2024, a Ponte a Egola sul campo dei pisani del Tuttocuoio, che sono a +4 in classifica. Dopo il successo al debutto mister Gori non ha i due centrali Mora e Aldrovandi, possibile che debba tornare alla difesa a quattro, infortunati anche Mandelli, Osuji e Fontana, torna Gandolfi fra i convocati. Nel Tuttocuoio di Firicano ko Massaro, Acosty oltre a Salto e Del Rosso. La 17^di oggi (14,30): Sasso M.-Corticella, Imolese-Forlì, Sammaurese-Lentigione, Ravenna-progresso, Piacenza-Zenith, Tuttocuoio-, San Marino-Riccione, Prato-Fiorenzuola, Pistoiese-Tau. Classifica. Tau e Forlì 36, Ravenna 35, Lentigione 32, Imolese 29, Pistoiese 28, Tuttocuoio 24,21, Sasso M.