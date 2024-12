Sport.quotidiano.net - Inter-Como, Inzaghi con problemi in difesa. Probabili formazioni e orari tv

Milano, 22 dicembre 2024 – Un derby lombardo che manca in Serie A da oltre 20 anni. Simonecontro Cesc Fabregas, con due obiettivi diversi. Il treno Scudetto per l’, la salvezza per ilche arriva a San Siro con il carico di entusiasmo per la vittoria sulla Roma. I nerazzurri, invece, hanno rifilato un set alla Lazio e probabilmente c’è una prima scrematura nel treno tricolore che ha visto il Napoli passare a Genova. Insomma, partita di grandeesse e che l’non può sottovalutare perché i lariani hanno dimostrato di potersela giocare con le big dato che in stagione hanno sconfitto Atalanta e Roma. La squadra diha 34 punti in classifica, frutto di 10 vittorie, 4 pareggi e una sconfitta, mentre ilè sedicesimo con 15 punti e uno score di 3 vittorie, 6 pareggi e 7 sconfitte, con un solo punto di vantaggio sul terzultimo posto occupato dal Cagliari di Nicola.